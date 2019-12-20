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"Искусство": Аллегри поведал об особенностях итальянского футбола

"Искусство": Аллегри поведал об особенностях итальянского футбола
08:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Массимилиано Аллегри высказал мнение о нюансах работы в современном футболе.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказал мнение о нюансах работы в современном футболе.

«В Италии тактика и схема – чушь. Футбол — это искусство, а художники — игроки мирового уровня. Вам не нужно ничего учить, вы просто восхищаетесь ими. Всё, что вам нужно сделать, это привести их в наилучшее состояние, чтобы преуспеть. На скамейке я зритель, наблюдающий за шоу, которое кто-то ставит, и этот кто-то – игрок», — приводит слова Goal.com.

В «старой синьоре» Аллегри проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

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Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри были заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри были заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Массимилиано Аллегри, Новости футбола.
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