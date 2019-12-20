Экс-футболист сборной Украины покинул Десну

Новости спорта:Украинский полузащитник Андрей Богданов покинул черниговскую десну.

Полузащитник Андрей Богданов покинул Десну. Хавбек выложил сторис с прощанием в Instagram.

«Хочу от чистого сердца поблагодарить футбольный клуб Десна (Чернигов) за этот год. Президента клуба, болельщиков, персонал, докторов, тренеров, и, конечно, партнеров по команде, успехов вам в дальнейшем, но наши пути расходятся», — написал Богданов.

Богданов присоединился к Десне в январе 2019 года на правах свободного агента. Летом стороны продлили контракт.

В нынешнем сезоне 29-летний Богданов провел 11 матчей за Десну в чемпионате Украины, отдав одну результативную передачу.

Десна ушла на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. От второй позиции черниговская команда отстает на три очка.