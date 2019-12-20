Хацкевич нашел новое место работы (Фото)

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11:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Александр Хацкевич назначен главным тренером российского Ротора из Волгограда.

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич назначен главным тренером российского Ротора из Волгограда, выступающего в ФНЛ. Об этом сообщил сайт нового клуба белоруса.

Сроки соглашения не разглашаются, но ранее сообщалось о контракте с волгоградцами до 2021 года. Он приступит к работе с командой 12 января на сборе в Турции.

Сообщалось, что в тренерский штаб Александра Хацкевича в Роторе может войти экс-форвард киевского Динамо Максим Шацких.

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Александр Хацкевич был уволен Динамо в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством в третий раз подряд не прошли в групповой раунд Лиги чемпионов. На должности его сменил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Волгоградский Ротор выступает в ФНЛ, второй по значимости лиге России. На зимний перерыв команда ушла на первом месте турнирной таблицы. Не так давно их покинул главный тренер Игорь Меньщиков, который уже возглавил Тюмень.

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Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола, ФК Ротор.
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