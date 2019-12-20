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Экс-тренер Лейпцига займет руководящую должность в Милане

Экс-тренер Лейпцига займет руководящую должность в Милане
11:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ральф Рангник вскоре может занять в Милане сразу две должности.

Бывший тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник вскоре может занять в Милане сразу две должности — тренера и спортивного директора, сообщает Onet Sport со ссылкой на Bild.

По информации издания, 61-летний специалист будет работать с россонери уже с января, но пока лишь на должности консультанта клуба. В данный момент клуб возглавляет Стефано Пиоли.

Ранее сообщалось, что Рангник находится в шорт-листе на пост нового тренера мюнхенской Баварии, а также в качестве одного из претендентов на работу в МЮ.

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Рангник сейчас работает главой спортивного отдела концерна Red Bull. Он покинул РБ Лейпциг в конце предыдущего сезона.

Ранее коуч также возглавлял ряд немецких клубов, но еще ни разу не работал за пределами страны. Он руководил Шальке, Хоффенхаймом, Ганновером, Штутгартом и командами низших дивизионов.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Ральф Рангник, РБ Лейпциг.
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