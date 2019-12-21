Рома не испытала проблем в игре против Фиорентины (Видео)

Новости спорта:Рома, обыграв на выезде Фиорентину, закрепилась в зоне ЛЧ.

В матче 17-го тура чемпионата Италии Фиорентина на своем поле принимала Рому.

Фиорентина — Рома 1:4

Голы: Бадель, 34 — Джеко, 19, Коларов, 21, Пеллегрини, 73, Дзаньоло, 88

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола (Соттиль, 83), Кастровилли (Эйссерик, 83), Бадель, Пулгар, Дальберт — Влахович, Боатенг (Педро, 66)

Рома: Лопес — Флоренци, Смоллинг, Манчини, Коларов — Диавара, Верету, Пеллегрини (Калинич, 85) — Дзаньоло (Спинаццола, 90+), Джеко, Перотти (Мхитарян, 76).

Предупреждения: Песселья , Касерес, Кастровилли, Влахович — Коларов, Диавара, Дзаньоло

Команда Паулу Фонсеки переиграла своего соперника по всем фронтам и добыла уверенную победу со счетом 1:4.

Уже в компенсированное время второго тайма Влахович мог сократить отставание "фиалок", однако мяч попал в перекладину.