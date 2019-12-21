На форварда Челси появился неожиданный претендент

Новости спорта:Жиру может вернуться на родину.

Бордо заинтересован в трансфере нападающего Челси Оливье Жиру, сообщает Goal.com.

Французская сторона хочет пригласить форварда в январе, но для проведения трансфера Оливье придется пожертвовать частью своей зарплаты.

Главным претендентом на Жиру считается Интер, и сам француз не против воссоединиться с главным тренером Антонио Конте, но в составе нерадзурри 33-летнему форварду придется выиграть конкуренцию у Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.

Жиру намерен покинуть Стамфорд Бридж в поисках игровой практики. В нынешнем сезоне он сыграл только в 7 матчах во всех турнирах, забив единственный гол.

На сегодняшний день Бордо занимает седьмое место в таблице французской Лиги 1.