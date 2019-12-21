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Спаллетти - главный претендент на пост наставника аутсайдера Серии А

Спаллетти - главный претендент на пост наставника аутсайдера Серии А
12:59 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Винценцо Монтелла, скорее всего, покинет Фиорентину.

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла может быть уволен в ближайшее время. Клуб из Флоренции занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, а очередной раз кресло под специалистом пошатнулось после домашнего проигрыша (1:4) в матче с «Ромой».

Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, одним из возможных сменщиков Монтеллы может стать известный специалист Лучано Спаллетти.

Руководство «Фиорентины» рассматривает также варианты с приглашением Беппе Якини, Луиджи Ди Бьяджо и Давиде Баллардини.

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Стоит отметить, что Спаллетти по-прежнему связан контрактом с «Интером», откуда был уволен по завершении сезона-2018/19. В случае приглашения Лучано на пост главного тренера «Фиорентина» будет вынуждена выплатить миланскому клубу компенсацию.

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Фиорентина, Интер, Новости спорта, Новости футбола.
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