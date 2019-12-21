Реал и Манчестер Сити желают приобрести лидера ПСЖ

Новости спорта:Маркиньос может покинуть стан французского гранда.

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» проявляют интерес к полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Маркиньосу, сообщает Le10sport.com.

Маркиньос пока не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта. Действующие соглашение 25-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Манчестер Сити» и «Реал» хотят воспользоваться этой ситуацией. Оба клуба уже связывались с представителями футболиста.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Ранее хавбек защищал цвета «Ромы» и «Коринтианса». В нынешнем сезоне игрок помог парижанам в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч.