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Тоттенхэм – Челси: прогноз на лондонское дерби

Тоттенхэм – Челси: прогноз на лондонское дерби
14:05 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Одним из самых интересных матчей этого уикенда будет встреча «Тоттенхэма» и «Челси».

Обе команды пробились в плей-офф Лиги чемпионов и сейчас в АПЛ ведут борьбу за призовые места. Пока что дела лучше идут у «Челси», аристократы занимают четвертую строчку в турнирной таблице и опережают «Тоттенхэм» на три очка. Правда, два предыдущих матча в чемпионате «Челси» проиграл, причем не самым сильным соперникам, «Эвертону» и «Борнмуту».

Главный же интерес этой игры для болельщиков заключается в том, что Жозе Моуриньо, нынешний тренер «Тоттенхэма», сыграет против своей бывшей команды. Напомним, португальский специалист дважды возглавлял «Челси» и выиграл три чемпионата Англии.

На посту главного тренера «Тоттенхэма» Моуриньо провел уже пять матчей в АПЛ и не смог выиграть лишь в одном. Примечательно, что «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед», также бывшей команде португальца.

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Матч с «Тоттенхэмом» ожидается не менее тяжелым. Даже если учесть, что он пройдет на домашнем стадионе. Аналитики Parimatch отдают лишь минимальное преимущество хозяевам, 39% на победу против 35% у «Челси» (26% на ничью). Лондонское дерби, как всегда, очень непредсказуемое, но тем и интереснее.

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ФК Тоттенхэм, ФК Челси, АПЛ, Чемпионат Англии.
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