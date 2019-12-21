Анчелотти и Артета смотрели матч Эвертон - Арсенал с трибун

Новости спорта:«Эвертон» и «Арсенал» не выявили победителя.

В 18-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Матч состоялся на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершился со счётом 0:0.

За игрой с трибун наблюдали новые главные тренеры команд – Карло Анчелотти и Микель Артета. Итальянец был назначен в «Эвертон» сегодня, 21 декабря, а о приходе испанца «Арсенал» объявил накануне, 20 декабря. «Ирисками» с бровки руководил Данкан Фергюсон, «канонирами» – Фредрик Юнгберг.

«Эвертон», набрав 19 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в 4 очках от зоны вылета. В свою очередь «Арсенал» (23) располагается на девятой строчке.

Эвертон — Арсенал 0:0

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь — Дэвис, Делф (Кин, 72) — Ивоби (Тосун, 11 (Кен, 80)), Сигурдссон, Ришарлисон — Калверт-Льюин

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Нельсон, Смит-Роу (Уиллок, 67), Мартинелли — Обамеянг (Ляказетт, 78)

Предупреждения: Дэвис, Сигурдссон — Сака, Чеймберс, Уиллок