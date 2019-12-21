Официально: Деян Станкович возглавил Црвену Звезду

Новости спорта:Экс-полузащитник Интера Станкович возглавил Црвену Звезду.

Бывший полузащитник Интера Деян Станкович возглавил Црвену Звезду, сообщает официальный сайт сербского клуба. Контракт с наставником рассчитан на два с половиной года.

Станкович на посту главного тренера Црвены Звезды сменил Владана Милоевича, который ушел в отставку в четверг.

В ноябре 41-летний Станкович получил должность в молодежной академии Интера, но не сумел отказать Црвене Звезде и вернулся в Сербию. Полузащитник начинал карьеру футболиста в сербском гранде.

Станкович выступал за Црвену Звезду с 1994 по 1998 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Югославии и трижды становился обладателем Кубка Югославии.

Црвена Звезда возглавляет турнирную таблицу сербской Суперлиги, опережая Партизан на 11 очков. В Лиге чемпионов команда заняла 4-е место в группе B и прекратила выступление в еврокубках.