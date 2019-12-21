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Известный футболист боится мотоциклов из-за жуткого инцидента

Известный футболист боится мотоциклов из-за жуткого инцидента
22:08 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энди Кэрролл рассказал, почему боится мотоциклов.

Нападающий английского Ньюкасла Энди Кэрролл в интервью Daily Mail рассказал, почему очень боится мотоциклов на дороге.

"Эта история приключилась в 2016 году. Я ехал домой и на светофоре со мной рядом остановились два мотоциклиста.

Они достали оружие и стали мне угрожать. Потребовали у меня деньги и часы стоимостью 25 тысяч евро. Я тогда перепугался.

Сразу рванул с места, проезжая на красный свет. Потом развернулся и поехал обратно на тренировочную базу Вест Хэма, который я представлял.

Даже сейчас, когда мотоциклисты проезжают мимо меня, я все еще боюсь их. Даже когда я с детьми провожу время, остерегаюсь байкеров", - признался футболист.

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Стоит отметить, что тех преступников поймали и осудили на одиннадцать лет - шесть из них были за попытку ограбления Кэрролла, а пять - за другие преступления.

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Энди Кэрролл, ФК Ньюкасл, АПЛ, Чемпионат Англии.
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