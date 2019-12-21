Известный футболист боится мотоциклов из-за жуткого инцидента

Нападающий английского Ньюкасла Энди Кэрролл в интервью Daily Mail рассказал, почему очень боится мотоциклов на дороге.
"Эта история приключилась в 2016 году. Я ехал домой и на светофоре со мной рядом остановились два мотоциклиста.
Они достали оружие и стали мне угрожать. Потребовали у меня деньги и часы стоимостью 25 тысяч евро. Я тогда перепугался.
Сразу рванул с места, проезжая на красный свет. Потом развернулся и поехал обратно на тренировочную базу Вест Хэма, который я представлял.
Даже сейчас, когда мотоциклисты проезжают мимо меня, я все еще боюсь их. Даже когда я с детьми провожу время, остерегаюсь байкеров", - признался футболист.
Стоит отметить, что тех преступников поймали и осудили на одиннадцать лет - шесть из них были за попытку ограбления Кэрролла, а пять - за другие преступления.