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Ливерпуль - победитель клубного чемпионата мира 2019 (Фото, Видео)

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Ливерпуль - победитель клубного чемпионата мира 2019 (Фото, Видео)
22:55 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:В финале КЧМ встречались победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и обладатель Копа Либертадорес Фламенго.

В Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл» состоялся финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Фламенго». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу представителей европейского континента.

В основное время встречи командам забить не удалось. Отличиться красным удалось лишь на 99-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, которому ассистировал форвард Садио Мане.

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.

В полуфинале турнира «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» из Мексики (2:1), «Фламенго» победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии (3:1).

Ливерпуль — Фламенго 1:0

Гол: Фирмино, 99

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100) — Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106), Мане

Фламенго: Алвес — Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис — Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102) — Рибейро (Диего, 82), Арраскета (Витиньо, 77), Энрике — Габигол

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Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего.

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УЕФА, Катар, ФИФА, ФК Ливерпуль, ФК Фламенго, КЧМ, Альманах-2019.
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