Форвард Интера отпраздновал дебютный гол с мамой (Видео)

Новости спорта:В матче 17-го тура итальянской Серии А "Интер" разгромил "Дженоа".

Встреча состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 64-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота "Дженоа", который успешно реализовал нападающий "Интера" Себастьяно Эспозито. Этот гол стал дебютным для 17-летнего итальянского форварда во взрослой карьере. Этот эмоциональный момент игрок отметил вместе с мамой, которую пустили к кромке поля.

Фото можно посмотреть на странице "Интера" в "Твиттере".

| Sebastiano had a dream... Mum helped it come true These moments ☺#InterGenoa #ForzaInter pic.twitter.com/yeVYYyNqo0 — Inter (@Inter_en) December 21, 2019

Эспозито является воспитанником миланского "Интера". Форвард дебютировал в составе основной команды "Интера" 14 марта 2019 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".

Обзор матча