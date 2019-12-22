Ушел из жизни чемпион мира по футболу Мартин Питерс

Новости спорта:Англичанин Мартин Питерс, забивавший гол в финале ЧМ-1966, умер в возрасте 77 лет.

Вчера, 21 декабря, на 77-м году жизни скончался бывший футболист сборной Англии Мартин Питерс, сообщается на официальном сайте "Вест Хэм Юнайтед", за который Питерс выступал в период с 1959 по 1970 год.

В 2016 году и бывшего полузащитника "молотобойцев" и национальной команды Англии была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Питерс выступал в составе таких команд, как "Тоттенхэм Хотспур", "Норвич Сити" и "Шеффилд Юнайтед".

One of only two Englishmen to score in a World Cup final. A true legend and a true gentleman. pic.twitter.com/9L0XPlyyAk — West Ham United (@WestHam) December 21, 2019

Легендарный футболист завершил профессиональную карьеру в 1981 году. Вместе с "Вест Хэмом" Питерс выиграл Кубок обладателей кубков в сезоне-1964/65. В составе сборной Англии Питерс стал победителем на домашнем чемпионате мира в 1966 году. В финале турнира Питерс забил гол. Напомним, сборная Англии обыграла команду ФРГ в дополнительное время со счётом 4:2.