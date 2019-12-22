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Ушел из жизни чемпион мира по футболу Мартин Питерс

Ушел из жизни чемпион мира по футболу Мартин Питерс
11:49 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: ФК Вест Хэм

Новости спорта:Англичанин Мартин Питерс, забивавший гол в финале ЧМ-1966, умер в возрасте 77 лет.

Вчера, 21 декабря, на 77-м году жизни скончался бывший футболист сборной Англии Мартин Питерс, сообщается на официальном сайте "Вест Хэм Юнайтед", за который Питерс выступал в период с 1959 по 1970 год.

В 2016 году и бывшего полузащитника "молотобойцев" и национальной команды Англии была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Питерс выступал в составе таких команд, как "Тоттенхэм Хотспур", "Норвич Сити" и "Шеффилд Юнайтед". 

Легендарный футболист завершил профессиональную карьеру в 1981 году. Вместе с "Вест Хэмом" Питерс выиграл Кубок обладателей кубков в сезоне-1964/65. В составе сборной Англии Питерс стал победителем на домашнем чемпионате мира в 1966 году. В финале турнира Питерс забил гол. Напомним, сборная Англии обыграла команду ФРГ в дополнительное время со счётом 4:2.

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Сборная Англии, Футбол, Новости футбола, Мартин Питерс, ЧМ-1966.
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