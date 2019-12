Ушел из жизни чемпион мира по футболу Мартин Питерс

Вчера, 21 декабря, на 77-м году жизни скончался бывший футболист сборной Англии Мартин Питерс, сообщается на официальном сайте "Вест Хэм Юнайтед", за который Питерс выступал в период с 1959 по 1970 год.

В 2016 году и бывшего полузащитника "молотобойцев" и национальной команды Англии была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Питерс выступал в составе таких команд, как "Тоттенхэм Хотспур", "Норвич Сити" и "Шеффилд Юнайтед".

One of only two Englishmen to score in a World Cup final.

A true legend and a true gentleman. pic.twitter.com/9L0XPlyyAk

— West Ham United (@WestHam) December 21, 2019