"Украинское" дерби в Бельгии завершилось в ничью (Видео)

Новости спорта:Эдуард Соболь отметился результативной передачей в матче Гент - Брюгге.

Брюгге дома сыграл вничью с Гентом в матче 20-го тура чемпионата Бельгии.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Брюгге вышел вперед. Экс-нападающий Зари Деннис Бонавентуре головой замкнул подачу украинского защитника Эдуарда Соболя.

На 73-й минуте Вадис Оджиджа-Офое сравнял счет в матче. Больше команды голов не забивали.

Отметим, что весь матч за Гент провели защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук. Полузащитник Роман Безус появился на поле на 88-й минуте, заменив Оджиджа-Офое.

Брюгге с 46 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии. Гент набрал 36 очков и занимает 3-е место.