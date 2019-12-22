Скачать
Понедельник, 23.12.2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

"Украинское" дерби в Бельгии завершилось в ничью (Видео)

"Украинское" дерби в Бельгии завершилось в ничью (Видео)
18:40 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдуард Соболь отметился результативной передачей в матче Гент - Брюгге.

Брюгге дома сыграл вничью с Гентом в матче 20-го тура чемпионата Бельгии.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Брюгге вышел вперед. Экс-нападающий Зари Деннис Бонавентуре головой замкнул подачу украинского защитника Эдуарда Соболя.

На 73-й минуте Вадис Оджиджа-Офое сравнял счет в матче. Больше команды голов не забивали.

Гвардиола не считает, что МС плохо играет в этом сезоне

Отметим, что весь матч за Гент провели защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук. Полузащитник Роман Безус появился на поле на 88-й минуте, заменив Оджиджа-Офое.

Брюгге с 46 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии. Гент набрал 36 очков и занимает 3-е место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Брюгге, Эдуард Соболь, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко: Мне смешно от того, что говорит отец Лопеса
02 23-летний футболист погиб в ДТП
03 Лацио - обладатель Суперкубка Италии
04 Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба
05 Челси без проблем одолел Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь