Брешия благодаря голу Балотелли сумела не проиграть Парме (Видео)

Игра между Пармой и Брешия проходила в среднем темпе. В средине второго тайма гости благодаря голу звездного Марио Балотелли вышли вперед, но на 90+2 минуте хозяева сравняли.