Динамо усилилось украинским защитником (Фото)

Новости спорта:Украинский защитник Роман Вантух вернулся в киевское Динамо.

Защитник Роман Вантух, который находился в Олимпике на правах аренды из киевского Динамо, не стал продлевать соглашение с командой Висенте Гомеса, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Вантух перешел в Олимпик в феврале нынешнего года, с тех пор проведя 22 игру за дончан, при этом отличившись дважды.

Всего в нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 10 встреч в рамках УПЛ, на его счету 1 гол и результативная передача.

Вантух — воспитанник киевского Динамо и пока не выступал в своей профессиональной карьере где-то еще, кроме дубля киевлян и Олимпика, в котором он дебютировал в УПЛ.

На данный момент Олимпик находится на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, Динамо занимает вторую строчку.