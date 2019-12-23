"Виноваты два идиота": Рюдигер - о расизме в матче АПЛ

Новости спорта:Антонио Рюдигер прокомментировал расистские выкрики в его адрес на матче против Тоттенхэма.

Вчера Челси уверенно одолел Тоттенхэм в матче 18 тура АПЛ. Эта победа позволила «синим» закрепиться на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Матч запомнился не только двумя голами Челси, но и расистскими выкриками в адрес Рюдигера, которого стали оскорблять болельщики Тоттенхэма после удаления Сона. Немец прокомментировал эпизод на своей официальной страничке в Twitter.

«Очень печально вновь столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут как всегда. Не хочу ничего предъявлять в этой ситуации Тоттенхэму как клубу, поскольку виноваты лишь два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков «шпор» со словами поддержки – спасибо вам большое за это.

Очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у Тоттенхэма, с десятками теле- и видеокамер, это реально. Если не получится, тогда нужно найти свидетелей этого инцидента. На дворе 2019 год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?»