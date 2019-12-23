Турецкий гранд нацелился на футболиста Милана

Новости спорта:Рикардо Родригес попал в сферу интересов Фенербахче.

Защитник Милана Рикардо Родригес попал в сферу интересов Фенербахче, информирует твиттер журналиста Николо Ширы.

Фенербахче планирует укрепить левый фланг обороны и уже обратился к Милану с предложением по швейцарцу. Итальянский клуб готов отпустить футболиста и хочет выручить за него 8-9 млн евро.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь 5 поединков в футболке "россонери".

Действующий контракт Родригеса с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Фенербахче проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Майкону.