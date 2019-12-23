Шевченко рассказал о своей тренерской философии

Новости спорта:Андрей Шевченко приоткрыл занавес своего общения с игроками национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко приоткрыл занавес своего общения с игроками национальной команды.

На вопрос о том, кричит ли он на своих футболистов тренер признался, что бывает всякое и ради результата он готов экспериментировать.

"Моя философия – лучше сказать все до матча. Если нужно выплеснуть эмоции, именно в этот момент ребятам необходима встряска, то это нужно делать до игры.

Кричу ли я? Все бывает, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать - буду кричать, если нужно молчать, то буду молчать. Для меня самое главное - стимулировать игроков и добиться цели. Если нужно будет, то буду экспериментировать", - сказал Шевченко в интервью программе Светская жизнь.