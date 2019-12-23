В тренерский штаб Артеты войдет экс-наставник Арсенала

Новости спорта:Фредрик Люнгберг, возглавлявший Арсенал после увольнения Унаи Эмери, будет помогать Микелю Артете.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что Фредрик Юнгберг, исполнявший обязанности главного тренера команды, войдет в его штаб.

«Я разговаривал с Фредди после матча, рассказал ему о своих идеях, о том, кого хочу пригласить в штаб, об их ролях и зоне ответственности каждого из них. Я хотел узнать, что он чувствует и думает по этому поводу, каковые его ожидания от работы здесь.

Мы поговорили и решили, что для него будет лучше, если он останется в «Арсенале». Я думаю, что он знает игроков, понимает ситуацию, знает историю клуба. Кроме того, его футбольные знания действительно помогут нам стать лучше.

Мы начнем новую главу с новыми идеями и новым способом работы. Он произвел очень хорошее впечатление и готов помочь. Он был очень позитивным», – сказал Артета.