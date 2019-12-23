Скачать
Вторник, 24.12.2019
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

В тренерский штаб Артеты войдет экс-наставник Арсенала

В тренерский штаб Артеты войдет экс-наставник Арсенала
17:41 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Фредрик Люнгберг, возглавлявший Арсенал после увольнения Унаи Эмери, будет помогать Микелю Артете.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что Фредрик Юнгберг, исполнявший обязанности главного тренера команды, войдет в его штаб.

«Я разговаривал с Фредди после матча, рассказал ему о своих идеях, о том, кого хочу пригласить в штаб, об их ролях и зоне ответственности каждого из них. Я хотел узнать, что он чувствует и думает по этому поводу, каковые его ожидания от работы здесь.

Мы поговорили и решили, что для него будет лучше, если он останется в «Арсенале». Я думаю, что он знает игроков, понимает ситуацию, знает историю клуба. Кроме того, его футбольные знания действительно помогут нам стать лучше.

 Испанский клуб намерен подписать Халка

Мы начнем новую главу с новыми идеями и новым способом работы. Он произвел очень хорошее впечатление и готов помочь. Он был очень позитивным», – сказал Артета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Арсенал, Новости футбола, Микель Артета, Фредрик Люнгберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп: Некоторые футболисты слишком дорогие для Ливерпуля
02 Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
03 Бельгийский футболист назвал лучшего тренера в мире
04 Артета провел первую тренировку во главе Арсенала
05 Европейские гранды нацелились на вратаря аргентинского супер-клуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь