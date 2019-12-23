Украинец - лучший игрок Шахтера в декабре

Новости спорта:Тараса Степаненко болельщики признали лучшим в декабре.

Болельщики выбрали лучшего футболиста "Шахтера" в декабре. Им признан полузащитник "горняков" Тарас Степаненко.

Голосование по определению лучшего игрока декабря, проходившее на официальных страницах клуба в соцсетях, завершилось. В нем приняли участие 8 603 болельщика.

Наибольшее количество баллов набрал полузащитник и вице-капитан «горняков» Тарас Степаненко, которого поддержали 4 466 человек. Второе место занял Николай Матвиенко (1 781), далее расположились Марлос (1 699) и Виктор Коваленко (657).

В 4 декабрьских матчах футболисты "Шахтера" забили своим соперникам 6 мячей. "Горняки" отличились в каждом из поединков УПЛ: с "Мариуполем" (1:1), "Олимпиком" (3:0) и "Зарей" (2:1). На счету вернувшегося в строй Марлоса 2 гола, по разу отметились Тайсон, Николай Матвиенко, Исмаили и Жуниор Мораес.