Новый Виейра: МЮ купит таланта Лилля

Новости спорта:Бубакари Сумаре сам не против перейти в кризисный МЮ.

Полузащитник Лилля Бубакари Сумаре может сменить клуб в январе, сообщает L’Equipe. 20-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Ранее ESPN сообщал, что Сумаре попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Руководство Красных дьяволов видит в игроке Лилля потенциальную замену Полю Погба, будущее которого в стане манкунианцев остается неясным. Также интерес к Сумаре проявляет Тоттенхэм.

Сумаре в нынешнем сезоне провел 23 матча за Лилль во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Лилль идет на 4-м месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая лидеру чемпионата Франции ПСЖ 14 очков. Следующий матч Доги проведут 5 января против Раон л’Этапа в рамках 1/32 финала Кубка Франции.