Тоттенхэм попытается оспорить красную карточку лидера коллектива

Тоттенхэм подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 18-го тура чемпионата Англии против Челси (0:2), сообщает Sky Sports.
Кореец получил красную карточку за фол против защитника Синих Антонио Рюдигера. Сону грозит трехматчевая дисквалификация.
В нынешнем сезоне Тоттенхэм однажды уже добился отмены дисквалификации корейца. В начале ноября Футбольная ассоциация Англии аннулировала красную карточку нападающего Шпор за фол против полузащитника Эвертона Андре Гомеша.
В ближайший четверг Тоттенхэм дома сыграет с Брайтоной. Затем команда Жозе Моуриньо проведет матчи против Норвича и Саутгемптона.