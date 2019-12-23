Тоттенхэм попытается оспорить красную карточку лидера коллектива

Новости спорта:Лондонский клуб не желает играть без Сон Хын Мина три матча.

Тоттенхэм подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 18-го тура чемпионата Англии против Челси (0:2), сообщает Sky Sports.

Кореец получил красную карточку за фол против защитника Синих Антонио Рюдигера. Сону грозит трехматчевая дисквалификация.

В нынешнем сезоне Тоттенхэм однажды уже добился отмены дисквалификации корейца. В начале ноября Футбольная ассоциация Англии аннулировала красную карточку нападающего Шпор за фол против полузащитника Эвертона Андре Гомеша.

В ближайший четверг Тоттенхэм дома сыграет с Брайтоной. Затем команда Жозе Моуриньо проведет матчи против Норвича и Саутгемптона.