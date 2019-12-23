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Лукаку похвастался своими лингвистическими навыками

Лукаку похвастался своими лингвистическими навыками
20:07 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ромелу Лукаку очень быстро выучил итальянский язык.

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что у него не возникло проблем с изучением итальянского языка.

«Перед переходом в „Интер“ я разговаривал с Криштиану Роналду. Он сказал мне, что Серия А — самый оборонительный чемпионат мира. Он забивал голы везде, но в Италии ему пришлось сложнее всего. Если Роналду так сказал, то, значит, в Серии А действительно сложно. Здесь сложнее, чем в Англии. В Премьер-лиге более интенсивный футбол, а здесь все играют по строгой системе.

Чтобы достичь хорошего уровня владения итальянским языком, мне потребовались две или три недели. Поэтому больше никто не разговаривает со мной на английском», — приводит слова Лукаку New York Times.

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Лукаку также владеет английским, французским, голландским, немецким, лингала и португальским языками.

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Ромелу Лукаку, Интер, Новости спорта, Новости футбола.
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