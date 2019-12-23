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Баскетболист Химика - игрок недели в Суперлиге

Баскетболист Химика - игрок недели в Суперлиге
21:19 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Льюис Салливан лучший в Суперлиге.

Форвард Химика Льюис Салливан признан лучшим игроком прошедшей недели в Суперлиге, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Салливан помог Химику обыграть Николаев (74:72). Американец набрал 16 очков и установил рекорд сезона по подборам — 19. Рейтинг эффективности форварда составил 31 балл.

Кроме Салливана, в символическую сборную игровой недели вошли: защитник Квентин Петерсон (Николаев), защитник Александр Кольченко (Черкасские Мавпы), форвард Андрей Мироненко (Запорожье) и центровой Вячеслав Петров (Киев-Баскет).

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В четверг, 26 декабря, состоится последний матч года в Суперлиге — Киев-Баскет — Днепр.

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Суперлига, ФБУ, Новости футбола, Химик.
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