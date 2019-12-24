Валенсия нацелилась на конкурента Зинченко

Новости спорта:Жоау Канселу близок к переезду в чемпионат Испании.

Валенсия заинтересована в аренде защитника Манчестер Сити Жоау Канселу, сообщает AS.

25-летний португалец согласен присоединиться к испанскому клубу, но идею не одобряет главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Канселу сыграл в 15 матчах команды во всех турнирах, забив единственный гол.

В декабре сообщалось, что к португальцу также проявляет интерес Бавария.

Валенсия на сегодняшний день занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от лидирующей Барселоны на 11 очков.