Футболист Ювентуса получил длительную дисквалификацию

Новости спорта:Родриго Бентанкур получил дисквалификацию за оскорбления арбитра в матче Суперкубка Италии.

Федерация футбола Италии дисквалифицировала полузащитника Ювентуса Родриго Бентанкура на три матча, а также оштрафовала хавбека на 10 000 евро за его действия в поединке Суперкубка Италии против Лацио (1:2), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уругваец в компенсированное время получил вторую желтую карточку и был удален (один матч дисквалификации). Покидая поле, Бентанкур стал агрессивно спорить с четвертым арбитром встречи. За оскорбление судьи полузащитник получил еще два матча дисквалификации и штраф.

Из-за дисквалификации Бентанкур не сыграет против Кальяри (6 января), Ромы (12 января) и Пармы (19 января).

В нынешнем сезоне 22-летний Бентанкур провел 19 матчей за Ювентус во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами.

Ювентус делит первое место Серии А с Интером. Команды набрали по 42 очка после 17 сыгранных туров.