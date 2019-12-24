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Футболист Ювентуса получил длительную дисквалификацию

Футболист Ювентуса получил длительную дисквалификацию
09:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Родриго Бентанкур получил дисквалификацию за оскорбления арбитра в матче Суперкубка Италии.

Федерация футбола Италии дисквалифицировала полузащитника Ювентуса Родриго Бентанкура на три матча, а также оштрафовала хавбека на 10 000 евро за его действия в поединке Суперкубка Италии против Лацио (1:2), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уругваец в компенсированное время получил вторую желтую карточку и был удален (один матч дисквалификации). Покидая поле, Бентанкур стал агрессивно спорить с четвертым арбитром встречи. За оскорбление судьи полузащитник получил еще два матча дисквалификации и штраф.

Из-за дисквалификации Бентанкур не сыграет против Кальяри (6 января), Ромы (12 января) и Пармы (19 января).

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В нынешнем сезоне 22-летний Бентанкур провел 19 матчей за Ювентус во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами.

Ювентус делит первое место Серии А с Интером. Команды набрали по 42 очка после 17 сыгранных туров.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Родриго Бентанкур.
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