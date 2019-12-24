Погба покинет МЮ: назван главный претендент на француза

Новости спорта:Поль Погба близок к тому, чтобы покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба близок к тому, чтобы покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, хавбек может вернуться в Ювентус. Туринский клуб готов предложить за футболиста 60 миллионов евро, а также включить в сделку Эмре Джана.

Отмечается, что МЮ намерен рассмотреть предложение "бьянконери". Манкунианцы боятся, что не смогут продлить контракт с Погба, который истекает летом 2021 года.

Напомним, что француз бесплатно перешел из Манчестер Юнайтед в Ювентус в 2012 году. В составе итальянского клуба Погба провел четыре сезона, после чего вернулся в МЮ за 105 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше АПЛ хавбек принял участие в шести матчах, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду дал свое согласие на то, чтобы клуб приобрел своего экс-игрока Поля Погба.