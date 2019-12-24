Хрустальный мальчик: Окслейд-Чемберлен больше не сыграет в 2019 году

Новости спорта:Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит оставшиеся матчи команды в нынешнем году.

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит оставшиеся матчи команды в нынешнем году, о чем сообщил главный тренер Юрген Клопп.

Хавбек был вынужденно заменен в финальном матче клубного чемпионата мира против Фламенго (1:0), как оказалось, из-за повреждения голеностопа.

«Как мы и ожидали, он повредил голеностоп. На внешней стороне голеностопа есть три связки, и одна из них была повреждена», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Не знаю, сколько займет его восстановление, у меня самого была такая травма, но это было много лет назад. Алекс точно не сыграет в четверг и до конца года».

В нынешнем сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл в 21 матче Ливерпуля, забив 5 голов во всех турнирах.

В четверг, 26 декабря, лидирующий в Премьер-лиге Ливерпуль отправится в гости к ближайшему преследователю Лестеру.