Моуринью назвал главные проблемы Тоттенхэма

Новости спорта:По мнению специалиста, труднее всего исправить ситуацию в обороне.

Новый наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью проиграл три матча после замены Маурисио Почеттино у руля команды. Два поражения пришлись на Премьер-лигу и одно - на Лигу чемпионов. При этом всего за сезон "Тоттенхэм" сохранил свои ворота в неприкосновенности только в двух матчах из 18-ти.

"Я знаю, как это исправить, - цитирует Моуринью английская пресса.

- Но чтобы сделать это на 100 процентов, я не собираюсь лишать команду качеств, которые мы хотим сохранить. Нетрудно сосредоточиться на том, чтобы не пропустить, на улучшении организации в обороне и попытках устранить ошибки.

С теми игроками, которые у нас есть и их привычками, труднее всего исправить ситуацию в обороне, не потеряв качества, которые мы имеем в нападении. Так что нам нужно время".