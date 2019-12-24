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Украинские футболисты получат рекордные премиальные за выход на Евро

Украинские футболисты получат рекордные премиальные за выход на Евро
22:06 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Андрей Павелко рассказал про вознаграждение для игроков национальной и юниорской сборной.

В октябре сборная Украины обыграла дома португальцев и гарантировала себе выход на ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных для игроков команды за выход на турнир. 

«Все платежи, которые мы проводим, абсолютно прозрачные. В том числе премиальные для игроков сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира. С них уплачены все налоги. Такой практики до нас не было. По крайне мере, в архиве мы не нашли бухгалтерских документов по выплатам премиальных какой-либо сборной Украины.

Национальная сборная получит премию за выход на Евро-2020 и солидное вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций. Все игроки получают выплаты на персональный счет и смогут, не скрывая, показывать все эти доходы проверяющим организациям. Так мы заплатили команде Александра Петракова. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020.

Запланированная к выплате сумма будет рекордной для национальной сборной. Приятно, что мы никогда не обсуждаем размер премиальных с игроками по ходу соревнований. Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены».

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Напомним, что на Евро-2020 Украина точно сыграет с Нидерландами и Австрией. Также соперником «желто-синих» станет одна из команд, которая пройдет плей-офф в марте (Румыния/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь).

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Андрей Павелко, ФФУ, УАФ.
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