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Реал не будет покупать новых футболистов этой зимой

Реал не будет покупать новых футболистов этой зимой
22:48 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Мадридский «Реал» не планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно, утверждает Marca.

По данным источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан рассчитывает в оставшейся части сезона на нападающих Эдена Азара и Гарета Бэйла, так как сомневается в способности Карима Бензема стабильно провести все оставшиеся матчи.

По мнению руководства клуба и Зидана, потери очков в последних матчах связаны не с составом, а скорее с невезением. Также в клубе надеются на прогресс сербского нападающего Луки Йовича, который перешёл в «Реал» минувшим летом из «Айнтрахта» за € 60 млн.

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«Реал», набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов мадридский клуб вышел в 1/8 финала, где встретится с «Манчестер Сити».

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ФК Барселона, Примера, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид.
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