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Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов

Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов
22:36 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта:Испанское издание AS представило свой вариант символической сборной всех времён.

Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.

На ворота испанские журналисты поставили бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина. В защите расположились итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр, англичанин Бобби Мур и бразилец Кафу.

В полузащите – легенда Реала Альфредо Ди Стефано, аргентинец Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и голландец Йохан Кройф.

Атакующую двойку составили действующий игрок Барселоны Лионель Месси и трехкратный победитель чемпионата мира Пеле.

Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

При этом в состав сборной не попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который на протяжении девяти лет выступал за мадридский «Реал» и стал лучшим бомбардиром в истории «Королевского клуба».

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Диего Марадона, Лионель Месси, Зинедин Зидан, Лев Яшин, Кафу.
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