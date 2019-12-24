Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов

Новости спорта:Испанское издание AS представило свой вариант символической сборной всех времён.

Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.

На ворота испанские журналисты поставили бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина. В защите расположились итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр, англичанин Бобби Мур и бразилец Кафу.

В полузащите – легенда Реала Альфредо Ди Стефано, аргентинец Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и голландец Йохан Кройф.

Атакующую двойку составили действующий игрок Барселоны Лионель Месси и трехкратный победитель чемпионата мира Пеле.

При этом в состав сборной не попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который на протяжении девяти лет выступал за мадридский «Реал» и стал лучшим бомбардиром в истории «Королевского клуба».