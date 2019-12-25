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Милан и ПСЖ готовят громкий обмен футболистами

Милан и ПСЖ готовят громкий обмен футболистами
07:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:ПСЖ готов предложить Милану обмен Юлиана Дракслера на Лукаса Пакету.

ПСЖ готов предложить Милану обмен Юлиана Дракслера на Лукаса Пакету. По информации Milan News, в Париже определили хавбека россонери как одну из главных трансферных целей ближайшего трансферного окна.

Отмечается, что Милан не намерен расставаться с игроком за сумму, меньше 35 миллионов евро. Однако в руководстве ПСЖ, где спортивным директором является Леонардо, ранее занимавший аналогичный пост в Милане, считают целесообразным предложить красно-черным равноценный обмен игроками.

Ранее сообщалось о том, что в трансфере бразильца заинтересована Валенсия.

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Пакета перешел в Милан в январе этого года. В прошлом сезоне бразилец сыграл в 17 матчах (16 в основе) за красно-черных, отличившись голом и тремя голевыми передачами. В нынешнем сезоне Лукас сыграл в 13 матчах, однако с первых минут вышел в восьми из них — голевыми действиями не отличался.

Дракслер в составе ПСЖ отыграл лишь в восьми матчах во всех турнирах.

Милан находится на 10-й строчке в турнирной таблице Серии А. В следующей игре команда Пиоли встретится 6 января с Сампдорией.

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ПСЖ, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Юлиан Дракслер, Лукас Пакета.
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