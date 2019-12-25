Гвардиола рассказал, когда покинет Ман Сити

Новости спорта:Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с "горожанами".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с "горожанами".

"Следующим летом будет уже четыре года, как я нахожусь в Англии. В конце следующего - пять. Я хочу остаться здесь до тех пор. Это большой срок, учитывая то, что клубы увольняют своих тренеров каждую неделю. Чувствую себя отлично в Манчестере.

Что нужно для подписания нового контракта? Я должен посмотреть, что у нас все получается и заслуживаю ли я его. За последнее время клуб сильно вырос, поэтому ожидания стали выше. Нам нужно смотреть, сможем ли мы соответствовать. Это не только мое решение, но и руководства Ман Сити", - приводит слова испанца Goal.

Напомним, действующее соглашение Гвардиолы с "горожанами" рассчитано до лета 2021 года.