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Гвардиола рассказал, когда покинет Ман Сити

Гвардиола рассказал, когда покинет Ман Сити
09:00 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с "горожанами".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с "горожанами".

"Следующим летом будет уже четыре года, как я нахожусь в Англии. В конце следующего - пять. Я хочу остаться здесь до тех пор. Это большой срок, учитывая то, что клубы увольняют своих тренеров каждую неделю. Чувствую себя отлично в Манчестере.

Что нужно для подписания нового контракта? Я должен посмотреть, что у нас все получается и заслуживаю ли я его. За последнее время клуб сильно вырос, поэтому ожидания стали выше. Нам нужно смотреть, сможем ли мы соответствовать. Это не только мое решение, но и руководства Ман Сити", - приводит слова испанца Goal.

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Напомним, действующее соглашение Гвардиолы с "горожанами" рассчитано до лета 2021 года.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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