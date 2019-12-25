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"Отказаться было тяжело": защитник Динамо - о переходе в Александрию

"Отказаться было тяжело": защитник Динамо - о переходе в Александрию
09:34 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: СК Днепр-1

Новости спорта:Роман Вантух прокомментировал свое решение перейти в Александрию.

Защитник Роман Вантух прокомментировал свое решение перейти в Александрию, а его слова приводит портал Zbirna.com.

21-летний игрок заявил, что его соглашение с бронзовыми призерами Премьер-лиги рассчитано до конца текущего сезона.

— Роман, все нюансы с переходом в Александрию уже улажены?

— Практически, мы уже обо всем договорились, осталось только подписать соглашение, рассчитанное до конца сезона.

— Сменить клуб было и твоим решением?

— Об интересе Александрии мне сказал агент, звонил и Владимир Шаран, который окончательно убедил меня перейти в его команду.

— У тебя была возможность продолжить выступления в Олимпике?

— Да. И я был доволен, что нахожусь в этой команде. Была даже устная договоренность о продлении контракта. Но когда поступило предложение от Александрии, отказаться было тяжело. Все-таки это первая шестерка, борьба за еврокубки, и финансовая сторона была не на последнем месте.

— С прежней командой вы расстались друзьями?

— Да. Все хорошо, мы поговорили, и в Олимпике меня поняли.

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— Висенте Гомес просил тебя остаться?

— Нет. Тренер пожелал мне удачи и дальнейшего прогресса. Он прекрасный человек.

В составе Олимпика Вантух отыграл в 10 матчах нынешнего сезона, забив гол и отдав результативную передачу.

Александрия ушла на зимний перерыв в чемпионате на пятом месте в таблице, Олимпик занимает девятую строку.

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Все по теме:

ФК Олимпик, ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, Роман Вантух.
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