Рома намерена сохранить в составе опытного серба

Новости спорта:Защитник Ромы Александар Коларов может остаться в Риме.

Защитник Ромы Александар Коларов может остаться в Риме. Руководство Ромы работает над заключением нового соглашения с опытным сербом, сообщил в своем твиттере итальянский журналист Николо Шира.

В Риме предлагают Коларову контракт по схеме «1+1», однако зарплата игрока в 3 миллиона евро останется без изменений. Бонусом для 34-летнего футболиста является возможность занять пост в структуре клуба после окончания карьеры игрока.

В текущем сезоне Коларов провел в составе Ромы 22 игры во всех турнирах, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Серб перебрался в Рим в июле 2017 года из Манчестер Сити. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Ранее Коларов выступал в Чукарички, ОФК и Лацио. В составе сборной Сербии Александар провел 90 матчей, забив 11 мячей.

После 17 туров Рома занимает четвертое место в чемпионате Италии. В следующем матче подопечные Фонсеки сыграют с Торино.