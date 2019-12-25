Интер нашел альтернативу Видалю

Новости спорта:Полузащитник Боруссии Дортмунд Юлиан Вайгль заинтересовал Интер.

Полузащитник Боруссии Дортмунд Юлиан Вайгль заинтересовал Интер, сообщает Gianlucadimarzio.com. Руководство нерадзурри рассматривает 24-летнего немца в качестве альтернативы хавбеку Барселоны Артуро Видалю.

Вайгль в нынешнем сезоне провел 20 матчей за Боруссию Д, отметившись одним голом. Контракт хавбека с клубом истекает в июне 2021 года.

Видаль остается главной целью Интера на зимнее трансферное окно. Нерадзурри предложили Барселоне 12 миллионов евро за переход чилийца. Каталонцы хотят выручить за полузащитника порядка 20 миллионов евро.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде уверен, что Видаль не покинет команду в январе. Ранее руководство каталонцев заявляло о невозможности продажи или аренды чилийца в январе.

Интер делит первое место в Серии А с Ювентусом. Следующий матч нерадзурри проведут 6 января на выезде против Наполи.