Ман Сити может ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов

Новости спорта:Защитник Бенфики Рубен Диаш может зимой сменить клубную прописку.

Скауты Манчестер Сити продолжают следить за защитниками, которые могут усилить клуб в ближайшее время.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола утверждал, что Горожане не намерены тратиться на новых игроков в январе, но The Telegraph пишет, что клуб может подписать одну из трансферных целей зимой, если подвернется такая возможность.

В частности, на Этихаде прицениваются к Пау Торресу из Вильярреала и Рубену Диашу из Бенфики, которой в феврале следующего года предстоит играть с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы.

Также не исключается вариант с подписанием защитника Наполи Калиду Кубали, которого также активно «ведут» соседи из Манчестер Юнайтед.

Действующий чемпион Англии испытывает кадровые проблемы в защите после серьезной травмы Эмерика Ляпорта, вылетевшего до следующего года. В клубе также не нашли замену ушедшему летом Венсану Компани.

На сегодняшний день Сити занимает третье место в таблице АПЛ и отстает от лидирующего Ливерпуля на девять очков.