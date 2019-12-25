"Я счастлив": лидер Зари остается в клубе

Новости спорта:Дмитрий Иванисеня прокомментировал слухи о возможной смене клуба

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня прокомментировал слухи о возможной смене клуба в интервью порталу UA-Football.com.

На прошлой неделе появилась информация, что хавбеком сборной Украины интересуется Динамо, что киевский клуб позже опроверг на официальном сайте.

«Скажу так: на данный момент я нахожусь на отдыхе в Абу-Даби. Мой контракт принадлежит Заре, и я счастлив в этом клубе находиться. А на те вопросы, которые мне в последнее время задают, отвечаю просто: не вижу смысла комментировать какие-то слухи», — заявил Дмитрий.

Контракт воспитанника Шахтера с луганским клубом действует до лета 2021 года.

Иванисеня присоединился к Заре летом нынешнего года и с тех пор отыграл за команду Виктора Скрипника в 25 матчах во всех турнирах.

Заря ушла на зимний перерыв на третьем месте в таблице Премьер-лиги и отстает от идущего вторым Динамо на два очка.