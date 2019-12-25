Какие украинские клубы поздравили с Рождеством 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, христианский мир отмечает Рождество Христово. Правда, в Украине пока более привычна дата 7 января. Но, тем не менее, украинские футбольные клубы уже находятся в отпусках и первые снимки из теплых стран мы все видели.
Некоторые футбольные клубы сегодня поздравили своих болельщиков с Рождеством.
Донецкий Шахтер
С Рождеством и Новым годом всех болельщиков «Шахтера»! pic.twitter.com/WEsUJiK5xb
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 25, 2019
С новогодними праздниками, семья ФК «Шахтер»! pic.twitter.com/fEiyXYk7Rs
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 25, 2019
Александрия
Мариуполь
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поздравляем с Рождеством!!! #ФКМариуполь #мариупольфутбол #мариуполь #MariupolFC #favbetлига #МойгородМоякоманда #mycitymyteam
Львов
На остальных официальных сайтах и соцстраницах футбольных клубов мы не нашли поздравлений. Но они точно будут на Новый год.