Какие украинские клубы поздравили с Рождеством 25 декабря

Новости спорта:Далеко не все украинские клубы сегодня отмечают Рождество.

Сегодня, 25 декабря, христианский мир отмечает Рождество Христово. Правда, в Украине пока более привычна дата 7 января. Но, тем не менее, украинские футбольные клубы уже находятся в отпусках и первые снимки из теплых стран мы все видели.

Некоторые футбольные клубы сегодня поздравили своих болельщиков с Рождеством.

Донецкий Шахтер

С Рождеством и Новым годом всех болельщиков «Шахтера»! pic.twitter.com/WEsUJiK5xb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 25, 2019

С новогодними праздниками, семья ФК «Шахтер»! pic.twitter.com/fEiyXYk7Rs — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 25, 2019

Александрия

Мариуполь

Львов

На остальных официальных сайтах и соцстраницах футбольных клубов мы не нашли поздравлений. Но они точно будут на Новый год.