Скачать
Четверг, 26.12.2019
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
Папа-эльф: Месси встретил Рождество в кругу семьи (Фото)
Папа-эльф: Месси встретил Рождество в кругу семьи (Фото)
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа

ПСЖ готовит для Мбаппе невероятное предложение

ПСЖ готовит для Мбаппе невероятное предложение
17:41 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта:Нынешний клуб Килиана Мбаппе намерен сохранить своего нападающего.

Как сообщает Le Parisien, в ближайшее время парижский клуб сделает невероятное предложение нового контракта для Килиана Мбаппе.

Форвард, перейдя в стан ПСЖ, подписал соглашение до лета 2022 года и пока не согласился на его продление.

При этом, игрок является лакомым кусочком для многих топ-клубов, а главным претендентом на его подписание называют мадридский Реал, руководство ПСЖ намерено предложить своему игроку такие условия, которые заставят Мбаппе не обращать внимание на другие клубы.

Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту маленького болельщика (Видео)

На счету Мбаппе в нынешнем сезоне 11 мячей в чемпионате Франции и 5 в Лиге чемпионов. Всего во всех турнирах он провел 19 встреч, забил 18 голов и отдал 9 ассистов. Ранее футболист получил награду лучшему игроку Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиана Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
02 Динамо проведет матч с командой Милевского
03 Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в Ювентус
04 Спарринг-партнер Ломаченко не верит в успех Лопеса в бою с украинцем
05 Гвардиола: Посмотрим, заслуживаю ли я нового контракта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь