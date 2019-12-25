Динамо проведет матч с командой Милевского

Новости спорта:Киевское Динамо сыграет в Турции с Динамо (Брест).

В общем киевляне запланировали 8-9 товарищеских матчей на двух зимних сборах в Турции.

Стал известен один из соперников "Динамо" на тренировочных зимних сборах в Турции. 27 января киевский клуб встретится с "Динамо" (Брест), сообщает сайт белорусского клуба.

За "Динамо" (Брест) выступают украинские футболисты Артем Милевский, Евгений Хачериди, Алексей Хобленко и Александр Нойок. Белорусский клуб в сезоне 2019 года выиграл внутренний чемпионат.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольный матч с брестским клубом также проведет "Мариуполь".