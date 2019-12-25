Павелко задумал заставить клубы УПЛ создать женские команды

Новости спорта:С подачи УАФ в женском футболе может появиться противостояние Динамо и Шахтера.

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал о возможных изменениях в лицензировании профессиональных футбольных клубов Украины.

"В развитии футбола в стране мы не топчемся на месте. Сейчас мы, например, планируем настоящую революцию в женском футболе.

Мы вплотную подошли к принятию решения, согласно которому, начиная с сезона 2021/2022, профессиональные клубы будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская или девичья команда. В мире уже нередки случаи, когда на матчах женских команд собирается по 40-50 тысяч зрителей.

И хотя наш женский футбол и футзал имеет определенные успехи, потенциал у этого направления футбола очень большой. Кроме этого, нас ждет и реформирование турнира U-21, системы соревнований в ДЮФЛ", – сказал Павелко.