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Гризманн: Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси

Гризманн: Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси
22:45 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Антуан Гризманн рассказал, что наслаждается игрой на поле вместе с лучшим футболистом мира.

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением об одноклубнике аргентинском форварде Лионеле Месси.

"Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси. Или же он появится через 40 лет. Мы — его партнёры по команде, наслаждаемся игрой вместе с Лео. Он доставляет удовольствие своей игрой болельщикам и тренерам. Он умеет делать с мячом невероятные вещи", — приводит слова Гризманна Sport.es.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 13 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. 28-летний Гризманн провёл 17 матчей, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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Ранее сообщалось, что Лионель Месси встретил Рождество-2019 в кругу семьи.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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