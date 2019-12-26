Рябоконь рассказал о трансферных планах Десны

Новости спорта:Александр Рябоконь рассказал о планах команды на усиление нынешней зимой.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал о планах команды на усиление нынешней зимой в интервью телеканалу «Дитинець».

Тот настаивает, что черниговский клуб не нуждается в серьезном обновлении и может подписать пару новых игроков с именем.

«Я думаю, что нашу команду не надо очень усиливать. Ни в коем случае нельзя расшатывать эти атмосферу и состав.

Возможно, два-три человека — свежая кровь. Возможно, два-три человека придут или закончат с футболом в силу возраста. Но не больше, никаких просмотров.

Всегда очень много каких-то предложений, каких-то легионеров. Но мы этого делать не будем. Если будем брать кого-то, то футболистов, которых все знают, сильных футболистов. Все остальное — это потеря времени. У нас остался костяк с Первой лиги, я в них уверен на 100 процентов».

В декабре стало известно, что в Десну перебрался нападающий Зари Филипп Будковский.

Календарный год подопечные Рябоконя завершили на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и отстают от идущего вторым Динамо на три очка.