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"Работаю как зверь": Депай рассказал о своем восстановлении

"Работаю как зверь": Депай рассказал о своем восстановлении
08:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Мемфис Депай рассказал о своем восстановлении после травмы колена.

Вингер Лиона Мемфис Депай рассказал о своем восстановлении после травмы колена. Голландец заявил, что он намерен вернуться на поле раньше положенного срока.

«Я выбыл на некоторое время, но у меня уже есть новые цели. Работаю как зверь, чтобы поскорее вернуться на футбольное поле. Я намерен поспешить — надеюсь, никто не будет против моего быстрого возвращения», — написал футболист в своем Instagram.

Депай в текущем сезоне стал капитаном Лиона и провел в составе команды 13 матчей, забив девять мячей и отдав три голевых передачи. В матче 18-го тура Лиги 1 против Ренна (0:1) голландец порвал крестообразные связки. На восстановление игроку понадобится не менее шести месяцев.

Ранее сообщалось, что итальянские Рома и Милан были заинтересованы в переходе Депая.

Лион после 19 матчей чемпионата занимает лишь 12-е место с 26 очками в активе. В следующем матче Ткачи сыграют против Бур-ан-Бресса в рамках Кубка Франции.

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ФК Лион, Футбол, Лига 1, Новости футбола, Мемфис Депай.
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