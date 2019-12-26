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Моуриньо: Знаю, как улучшить игру Тоттенхэма

Моуриньо: Знаю, как улучшить игру Тоттенхэма
12:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Жозе Моуриньо заявил, что в ближайшее время у Шпор улучшится игра в обороне.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что в ближайшее время у Шпор улучшится игра в обороне. Португалец подчеркнул, что ему приходится работать с теми игроками, которые уже сформировали игровые привычки.

«Знаю, как улучшить игру Тоттенхэма в обороне. Однако если выполнять эту задачу, тогда мы пожертвуем другими качествами, которые хотелось бы сохранить. Именно поэтому данная цель является более трудной. Играть без пропущенных мячей, убрать все ошибки и улучшить организацию — это не проблема».

«Главная сложность — мне приходится работать с уже сформированными игроками, у которых есть свои определенные навыки. Именно поэтому сложно внести коррективы, не теря при этом атакующий потенциал», — цитирует слова Моуриньо The Guardian.

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Тоттенхэм под руководством Моуриньо пока занимает седьмое место в английской Премьер-лиге. При португальском специалисте команда пропустила 14 голов в восьми матчах. Сегодня Шпоры на своем поле сыграют против Брайтона.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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